Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Kars ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren aralıklı, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir" denildi. (DHA)