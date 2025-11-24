  1. Anasayfa
  4. Sibirya soğukları Türkiye'yi teğet geçti... Kar yağışı için yeni tarih belli oldu!

Sibirya soğukları teğet geçti... İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih belli oldu

Türkiye'de son yarım yüzyılın en kurak Kayım ayı yaşanırken yeni haftada Balkanlar üzerinden giren aşırı soğuklar da Türkiye'yi teğet geçti... Uzman isimler ise özellikle İstanbul'da dört gözle beklenen lapa lapa kar yağışı için tarih verdi....

Türkiye, son 50 yılın en kurak Kasım ayını yaşarken Türkiye genelinde sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji uzmanları, bu sıcak havanın uzun sürmeyeceğini, gelecek hafta başından itibaren özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece birden düşeceğini açıklamıştı.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgasının pek çok ilimizde sağanak yağışlara yol açacağı beklenirken İstanbulluların "kar" merakı da yanıt buldu.

Meteoroloji uzmanları ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, ilk karla karışık yağmur geçişleri 14-19 Ocak tarihleri arasında görülebilir.

