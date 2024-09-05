Sinemada bu hafta: 13 film vizyonda

Her Şey Çok Güzel Olacak

Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan "Her Şey Çok Güzel Olacak"ın yönetmen koltuğunda Ömer Vargı oturuyor. Başrollerini Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ceyda Düvenci'nin paylaştığı komedi ve dram türündeki film, uzun yıllar görüşmeyen iki kardeşin macerasını konu ediniyor.