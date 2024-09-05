Sinemada bu hafta: 13 film vizyonda
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 13 film vizyona girecek. İşte o filmler ve konuları...
Eşkıya
Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrol oynadığı 1996 yapımı "Eşkıya" filmi, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. Film, vizyona girdiği yıl 2 milyon 600 bin kişilik izlenme oranıyla döneminin rekoruna imza attı.
Her Şey Çok Güzel Olacak
Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan "Her Şey Çok Güzel Olacak"ın yönetmen koltuğunda Ömer Vargı oturuyor. Başrollerini Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ceyda Düvenci'nin paylaştığı komedi ve dram türündeki film, uzun yıllar görüşmeyen iki kardeşin macerasını konu ediniyor.
Gecenin Nakaratı
Romantik komedi türündeki "Gecenin Nakaratı" filminin yönetmenliğini Jale Atabey üstleniyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı yapımın konusu kısaca şöyle: "Bora, sokak müzisyenidir. Her akşam İstanbul'un farklı yerlerinde gitar çalıp, o geceyi geçirecek parayı toplamaya çalışır. Bir akşam eve dönerken yolları Ilgaz ile kesişir. Ilgaz kendinden yaşça biraz büyük kocası Teoman’a boşanma davası açmıştır. Teoman yer altı dünyasından biridir. Ilgaz'ın kendinden boşanmasını asla istemiyordur."
Her Renkte Aşk
Yönetmen koltuğunda Alp Can Yolyapan'ın oturduğu romantik komedi türündeki "Her Renkte Aşk" filmi, boyacılık yapan üç kız kardeşin hikayesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Selçuk Kılıç, Cahit Kayaoğlu ve Özlem Gezgin yer alıyor.