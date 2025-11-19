Sis bir şehrimizi yuttu, geriye sadece camilerin minareleri kaldı...
Diyarbakır'da etkili olan sis sırasında çekilen bu fotoğraf kareleri görenleri büyüledi. Sis denizinde kaybolan Diyarbakır'da, minareler görsel şölen sundu...
Diyarbakır'da yaklaşık 5 yıldır Hevsel Vadisinde oluşan sis bulutlarını düzenli olarak takip eden fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, kentin tarihi ve modern siluetini doğal döngülerin ışığında yeniden yorumlayan etkileyici bir görsel arşiv oluşturuyor.
Hevsel Vadisinde sabahın erken saatlerinde yükselen yoğun sis tabakası, Diyarbakır'ın yüzlerce yıllık minarelerini ve tarihi yapılarını zamansız bir sahneye taşıyor.
Sis, kentin alt katmanlarını görünmez kılarken, minareleri bulutların arasından yükselen sade, güçlü ve uhrevi siluetlere dönüştürüyor. Bu atmosfer, fotoğraflara hem mistik bir derinlik kazandırıyor hem de ışığın sis içindeki kırılımıyla mimari formların yumuşak ve büyüleyici bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor.
Kılıçoğlu'nun objektifinde, bazı karelerde cami gövdeleri tamamen sis içinde kaybolurken yalnızca minarelerin uçları görünür hale geliyor. Diyarbakır'ın kimliğini yansıtan Ulu Cami, Hz. Süleyman Cami, Nasuh Paşa Cami ve Kurşunlu Cami gibi tarihi yapılar, sis perdesi ardında zamanın ötesinden gelen bir ruhla izleyiciye sesleniyor.