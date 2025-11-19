Sis bir şehrimizi yuttu, geriye sadece camilerin minareleri kaldı...

Sis, kentin alt katmanlarını görünmez kılarken, minareleri bulutların arasından yükselen sade, güçlü ve uhrevi siluetlere dönüştürüyor. Bu atmosfer, fotoğraflara hem mistik bir derinlik kazandırıyor hem de ışığın sis içindeki kırılımıyla mimari formların yumuşak ve büyüleyici bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor.