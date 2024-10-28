Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi
İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Şehir Hatları da bazı vapur seferlerini iptal etti.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.
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Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı.
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Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
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