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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Şehir Hatları da bazı vapur seferlerini iptal etti.

Kaynak: DHA / İHA
Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 1

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 2

Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 3

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

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