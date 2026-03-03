Son 10 yılın yağış rekoru kırıldı; Türkiye'nin kuraklık haritası değişti

'BARAJ VE GÖLETLERİN DOLMASI AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ'

Yılın çok bereketli geçtiğini söyleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, “Bu bereketli yılla birlikte çok sevinçliyiz. Çünkü Türkiye ciddi boyutta kuraklık hissediyordu. Küresel ısınmayla birlikte küresel iklim değişikliği de gelmişti. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak da ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya kaldık. Bu kuraklık sonrası bu yağışlar herkesin yüzünü güldürdü. Çünkü barajlarımız boşalmış, göletlerimiz ise kurumuştu. Ama şu anda artan yağışlar sevindirici oldu. Son 10 yıl verilerine göre en fazla kar yağışı ve yağmur ortalamasını aldığını görüyoruz. Daha henüz bahar gelmeden bu yağış ortalamasının yüksek olması, baraj ve göletlerin dolması açısından sevindirici. Bu kuraklık haritasını da değiştirdi. Türkiye'nin tamamı kuraklık riskiyle karşı karşıyayken, şu anda yağış miktarının artmasıyla, kuraklığın tamamen azaldığını görüyoruz. Şu anda harita üzerinde korkutucu ve riskli bir yer gözükmüyor. Sivas ise özellikle kuraklığı bırakın, çok nemli bir iklim durumuna geçti. Son 10 yılın toplam miktarından daha fazla yağış oldu” ifadelerini kullandı.