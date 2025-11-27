  1. Anasayfa
  4. Son 52 yılın en kurak dönemi dron kamerasında...

Adana'da son 52 yılın en kurak dönemi yaşanırken su seviyesi azalan Seyhan Baraj Gölü'nden nehre ve kanallara su verilmemeye başlandı.

Kaynak: İHA
Son 52 yılın en kurak dönemi dron kamerasında... - Resim: 1

Meteoroloji verilerine göre Adana'da son 52 yılın en kurak dönemi yaşanırken Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi de iyice düştü.

Son 52 yılın en kurak dönemi dron kamerasında... - Resim: 2

Adana'da sonbaharın son günlerine gelinmesine rağmen çok az yağmur yağması kuraklığı daha da artırdı. 

Son 52 yılın en kurak dönemi dron kamerasında... - Resim: 3

Seyhan Baraj Gölü'nde su azalınca Çukurova'nın bereketli topraklarını sulayan kanallara ve Seyhan Nehri'ne de su verilmemeye başlandı. 

Son 52 yılın en kurak dönemi dron kamerasında... - Resim: 4

Kenti ikiye bölen nehre su verilmeyince çirkin bir görüntü oluştu. Bölge dron ile de görüntülendi.

