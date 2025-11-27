  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor...

Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor... - Resim: 1

Kasım ayının son günlerine gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını belirterek, yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. 

1 / 15
Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor... - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

2 / 15
Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor... - Resim: 3

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 

3 / 15
Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor... - Resim: 4

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

4 / 15