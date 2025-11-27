Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek, kar geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....
Kasım ayının son günlerine gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını belirterek, yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
