Sosyal medyada görmüştü, şimdi Avrupa'ya satış yapıyor: Evinde parası, altını olan onu arıyor...

Genelde zengin kesim bu tür ürünleri tercih ediyor ve çoğunlukla siyah renk talep ediliyor. Ürünlerimizi, isteğe bağlı olarak odada bulunan yüklük kısmına, salondaki dresuara, oturma odasındaki TV ünitesine ya da koltuk sehpasına da uyarlıyoruz" dedi.