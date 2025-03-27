Sosyal medyada görmüştü, şimdi Avrupa'ya satış yapıyor: Evinde parası, altını olan onu arıyor...
Isparta'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada gördüğü bir mekanizmayı üreten genç girişimcinin kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarına Avrupa'dan sipariş yağıyor.
Ürettiği sıra dışı mobilyalarla zengin kesime hitap eden Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla büyük ilgi görüyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'dan gelen yoğun siparişlerle dikkat çeken Yeşil, evlerinde para, ziynet eşyası veya kıymetli evraklarını güvenle saklamak isteyenlerin tercih ettiği bir isim haline geldi.
Gizli bölmeler, dışarıdan bakıldığında fark edilmediği için değerli eşyaların güvenliğini sağlamakta önemli bir rol oynuyor.Şu anda gizli bölmeli komodinler, dresuarlar ve kitaplıklar üreten Yeşil, "Almanya ve Hollanda'dan gelen siparişlerde son zamanlarda büyük bir artış yaşandı.
Genelde zengin kesim bu tür ürünleri tercih ediyor ve çoğunlukla siyah renk talep ediliyor. Ürünlerimizi, isteğe bağlı olarak odada bulunan yüklük kısmına, salondaki dresuara, oturma odasındaki TV ünitesine ya da koltuk sehpasına da uyarlıyoruz" dedi.
Yeşil, gizli bölme sisteminin ilhamını sosyal medyada gördüğü bir videodan aldığını belirtti. İlk denemelerinde başarılı olamadıklarını ancak tekrarlayan çalışmalar sonucu bu sistemi geliştirmeyi başardıklarını söyledi. "Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık" dedi.