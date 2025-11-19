Sosyal medyada şimdi de ''altın renkli 25 Kuruş'' vurgunu

Bazı sosyal medya hesapları ile ilan sitelerinde altın renkli 25 kuruşların 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satışa sunulmasının ardından Kayseri’de 36 yıldır koleksiyonerlik yapan Bahri Coşkun, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüksek fiyatlardaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Coşkun, "Sosyal medyada altın renkli 25 kuruşların 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satılması tamamen bir manipülasyondan ileri gelmektedir. Yani büyük bir derecede sarı renkte olan 25 kuruşların altın olduğu söyleniyor ama maalesef öyle bir şey yok. Yetkili kişilerden de böyle bir açıklama gelmedi. Bizler de paket paket, koli koli var. Öyle bir durum yok. Sakın halkımız buna inanmasın" diye konuştu.