Sular çekildi, yarım asırlık dede toprağı gün yüzüne çıktı

Kayseri'de 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli dev baraj gölü kurudu, yöre halkının dedelerinin sular altında kalan toprakları gün yüzüne çıktı...

Kaynak: DHA
KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde, tarımsal sulama amacıyla yapılan Akköy Barajı, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle barajı besleyen derelerin bir bölümü de kurudu. 

Akköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçak (71), “Şimdi 58 yıldır su altında kalan ve görmediğim dedemin toprakları ortaya çıktı. Şu an tam da dedemin arazisi üzerindeyiz" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde Asarcık Deresi üzerinde, 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı’nın bir bölümünde sular çekildi. 

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı bölgede, sonbaharda da yeterli yağış olmayınca barajı besleyen bazı derelerin bir kısmı kurudu. 

