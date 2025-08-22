  1. Anasayfa
  4. Sular gitti Başkent Ankara'nın Atlantisi yeniden yer yüzüne çıktı

Ankara'da kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj suları kurudu. Baraj sularının çekilmesiyle birlikte eski yerleşim yerleri meydana çıktı.

Kaynak: İHA
Ankara'da etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, barajlarda su seviyesinin düşmesine yol açtı. 

Kenti besleyen barajlardaki doluluk oranının azalmasıyla birlikte yıllar önce suyun altında kalan köprü, yol ve harabe kalıntıları ortaya çıktı.

Suların çekilmesiyle birlikte kıyı şeritlerinde yosunlar, yeşillenmeler ve pis koku meydana geldi. Bunun yanı sıra barajlardaki kıyı şeritlerinin kuruduğu ve bataklık haline geldiği de gözlemlendi.

Son verilere göre Ankara'da, barajlardaki içme suyunun önemli oranda düştüğünü ve kentin 3 aydan az içme suyunun kaldığı belirtildi.

