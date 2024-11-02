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Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti.

Kaynak: İHA
Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu - Resim: 1

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti.

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Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu - Resim: 2

Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı.

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Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu - Resim: 3

Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

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Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu - Resim: 4

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.

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