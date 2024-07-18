Tam 243 metre... İç Anadolu'nun en yüksek seyir terası ziyaretçilerini bekliyor
Sivas'ta yer alan ve İç Anadolu'nun en yüksek cam seyir terası olan Divriği Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Sivas'ta yer alan ve İç Anadolu'nun en yüksek cam seyir terası olan Divriği Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Açıldığı günden bugüne binlerce vatandaşı ağırlayan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Çaltı çayına bakan manzarası ile eşsiz görüntüler sunan Divriği Cam Seyir Terası, doğa ve tarih tutkunlarının akınına uğruyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının arttığı terasta, vatandaşlar hem anın tadını çıkarıyor, hem de o anları cep telefonu kameraları ile kaydediyor.
Yaz tatili nedeniyle Danimarka'dan geldiklerini söyleyen İbrahim Polat, “Danimarka'da yaşıyorum, Sivaslıyım. Yaz tatili sebebiyle memleketimize geldik. Divriği'ye ilk defa geldim. İlk önce Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını gezdik. Daha sonra cam seyir terasına çıktık. Biraz ürkütücü, korkmadım ama tedirgin oldum. Herkesin Divriği'yi gezmesini tavsiye ederim” dedi.