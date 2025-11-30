Tam 7 kez ölümden döndü ama hiç birinden sonra da vazgeçmedi

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında işe başladığını belirten Mehmet Övet, 1991'de asansörün elektronik aksamını tamir etmeye çalışırken, elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılmasına rağmen hayati fonksiyonlarını yitiren genç adamın kalbini yine çalıştırmayı başaran doktorlar, bir defa daha onu hayata döndürdü. Övet, "Öldüm sandılar sonra hareket edince hepsi korkup kaçtılar" diyerek kahkahalar içinde başına gelen olayları anlattı. İyileştikten sonra elektronik sektöründe eğitimler alan Övet, kapalı çarşı içinde bir apartmanda çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metreden beton zemine yüzüstü düştü. Tedavisi sonrası tekrar işinin başına döndü. 11 ay sonra yine Kordon Caddesi'nde bir apartmanın terasında çanak anten takarken çürümüş korkuluğun kırılmasıyla 3 katlı apartmandan önce alt katta bir iş yerinin tentesinin üzerine, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı. Vücudundaki kırıkların iyileşmesinin ardından taburcu olarak işine geri dönen Övet, iki yıl sonra elektronik bir cihazı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Elemanının yardımıyla akımdan kurtulan Övet, kısa süren tedavi ardından kaldığı yerden hayatına devam etti.