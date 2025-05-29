Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu!
İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor.
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Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü.
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Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.
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ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
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