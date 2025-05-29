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Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu!

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak: DHA
Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu! - Resim: 1

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. 

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Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu! - Resim: 2

Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. 

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Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu! - Resim: 3

Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

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Tam yaz geldi derken... İstanbul'u dolu ve sağanak vurdu! - Resim: 4

ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. 

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