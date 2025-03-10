Tarihin gizemli noktası Karahantepe koruma altına alınıyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Binlerce yıl öncesinden gelen bir miras. İnsanlık tarihinin sessiz tanıkları, taşlara kazınmış hikayeler. Karahantepe'de 'Geleceğe Miras Projesi' ile büyük bir adım atıyoruz. Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz. 5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada! Karahantepe, insanlığın ortak mirası. Ve biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.