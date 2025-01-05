Tarlayı sürerken lahit bulundu
Bursa’nın İznik’e bağlı Hocaköy’de, tarlasını süren bir çiftçi yanında çok sayıda insan kemiği yer alan bir lahit buldu.
Kaynak: İHA
Dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi kent İznik ilçesinde, çiftçinin pulluğuna lahit takıldı.
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Üzerinde haç deseni bulunan lahit, hemen yanında bulunan insan kemikleriyle birlikte ortaya çıktı.
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İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alınan lahit, İznik Müzesine bağlı arkeologlar tarafından incelenmeye alındı.
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Lahitin içeriği ise büyük merak konusu oldu. Öte yandan, Papa Francis'in İznik'e geleceğinin açıklanmasının ardından, tarihi kentteki bu yeni keşif, bölgedeki ilgiyi daha da arttırdı.
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