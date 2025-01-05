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  4. Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda şans eseri tarihi bir keşfe imza atıldı

Tarlayı sürerken lahit bulundu

Bursa’nın İznik’e bağlı Hocaköy’de, tarlasını süren bir çiftçi yanında çok sayıda insan kemiği yer alan bir lahit buldu.

Kaynak: İHA
Tarlayı sürerken lahit bulundu - Resim: 1

Dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi kent İznik ilçesinde, çiftçinin pulluğuna lahit takıldı.

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Tarlayı sürerken lahit bulundu - Resim: 2

Üzerinde haç deseni bulunan lahit, hemen yanında bulunan insan kemikleriyle birlikte ortaya çıktı.

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Tarlayı sürerken lahit bulundu - Resim: 3

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alınan lahit, İznik Müzesine bağlı arkeologlar tarafından incelenmeye alındı.

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Tarlayı sürerken lahit bulundu - Resim: 4

Lahitin içeriği ise büyük merak konusu oldu. Öte yandan, Papa Francis'in İznik'e geleceğinin açıklanmasının ardından, tarihi kentteki bu yeni keşif, bölgedeki ilgiyi daha da arttırdı.

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