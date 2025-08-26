Tehlike çanları çalıyor! Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi
Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya'da 2030 ve 2040'lı yıllarda yaşanması beklenen kuraklığın 2020'li yıllarda başladığına dikkat çekerek, ''2015 yılından sonra son 10 yılda sıcaklık değişimi, iklim değişiminden önceki döneme göre 1,62 santigrat derece arttı Trakya bölgesinde. Şu anda 2 santigrat derece bir ortalama artış yaşıyoruz. Burada yağış olarak da yaklaşık 140 milimetrelik bir azalma var'' dedi.
Türkiye genelinde iklim değişikliği, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle meydana gelen kuraklık, son 3 yıldır etkisini göstermeye devam ediyor. Kuraklıktan en çok etkilenen, tarım ağırlıklı geçimin sağlandığı Trakya'da da yer altı su ve yer üstü su kaynaklarında düşüşler yaşanıyor. NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya'nın 2030 ve 2040'larda yaşaması beklenen kuraklık ve sıcaklık artışını, 2020'li yılların ortalarında yaşamaya başladığını belirtti.
Prof. Dr. Konukcu, "İklim değişimiyle ilgili 2000'li yıllarda yaptığımız çalışmalarda, 2020'li yıllarda 0,3 santigrat derece veya 2030'ların sonuna doğru 0,9 santigrat derece sıcaklık artışı meydana geleceğini öngörmüştük. Yağışlarda çok büyük artış olmasa da ilkbahar ve yaz yağışlarında artış bekleniyordu. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman Türkiye daha fazla etkilenecek ama Trakya; Türkiye içerisindeki en az etkilenecek bölge olarak belirlemiştik. Ancak son yıllarda bunun tam tersini yaşadık" diye konuştu.
'ORTALAMA 2 SANTİGRAT DERECE ARTIŞ YAŞIYORUZ'
Trakya'nın çok ciddi kuraklık yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Şöyle ki iklim değişimi olmadan veya meydana gelmeden önceki verilere baktığımız zaman yağış 570 milimetre civarında, sıcaklık 13,8 - 14 santigrat derece civarındaydı. Ondan sonraki iklim değişiminin başladığı 30 yılda, yani 1990 ile 2020 yılı arasında sıcaklık yine fazla olmadı. Yağışlarda önemli bir değişiklik meydana gelmedi. Ancak 2015 yılından sonra son 10 yılda sıcaklık değişimi, iklim değişiminden önceki döneme göre 1,62 santigrat derece arttı Trakya bölgesinde. 2030'larda, 2040'larda yaşanması gereken kuraklık ve sıcaklık artışını 2020'li yılların ortalarında yaşamaya başladık maalesef. Şu anda 2 santigrat dereceye bir ortalama artış yaşıyoruz Trakya bölgesinde. Burada yağış olarak da yaklaşık 140 milimetrelik bir azalma var" ifadelerini kullandı.
TRAKYA BÖLGESİ BÜYÜK SU STRESİ YAŞIYOR
Yaşanan sıcaklık artışı ve yetersiz yağışın Trakya bölgesinde ciddi su krizlerine neden olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Konukcu, "Şu anda çok ciddi su krizi yaşamıyor gibi bir durumdayız ama bunun sebebi yer altı sularının kendi potansiyelinin, yenilenebilir potansiyelinin üzerinde kullanıldığı için bu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Suya sıkıştığımız zaman hemen bir sondaj açıyoruz dolayısıyla suyu, krizi salıyoruz. Ama aslında Trakya'da gerçekten şu anda yer altı suyuyla başlayacak olursak büyük stresin yaşandığı su kaynaklarından bir tanesi Trakya bölgesinde. 500 milyon metreküp civarında yıllık su potansiyeli ama şu anda 650 milyon metreküp su çekiliyor. Bunun yarıya yakını şehirler, yarıya yakın da sanayi. Bir kısmı da hatta üçe bölebiliriz bunu. Üç sektör de kullanıyor bu suyu" dedi.