Tek minaresi kalan Osmanlı hatırası tarihi cami ibadete açılıyor
Edirne'de Sultan 2'nci Murat tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan ve günümüzde sadece tek minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor.
Edirne'de 15'inci yüzyılda, Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücaeddin Karamani adına yaptırılan ve 18'inci yüzyılda meydana gelen depremle yıkılarak sadece minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde, geçen yıl kasım ayında restorasyon ve ihya çalışmaları başladı.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mescidin Tunca Nehri'ne yakın konumda olması nedeniyle bilim kurulu önerisiyle çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesine karar verildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaların sürdüğü tarihi yapıda incelemelerde bulundu.
Vali Sezer, "Malumunuz bu sene geçen yıl başlayarak Edirne'deki bütün tarihi ve kültürel miraslarımızın ihyası adına Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle yoğun bir çalışma devam ediyor. Burası da bizim Çevre Vakfı'mız, tarafından restorasyonu yapılan önemli bir eser. Herkesin yarım minare olarak gördükleri, hemen Bulgaristan girişinde, yolun hemen üzerinde olan önemli bir yapı. Aslında 1400'lü yıllarda 2'nci Murat döneminde yaşayan Anadolu alperenlerinden Şeyh Şücaaddin-i Veli dediğimiz, bugün kabri Eskişehir'de bulunan, makamı burada olan büyük bir Anadolu alpereni, çok büyük hizmetler etmiş bir zatın adına yapılmış eser. Bunu ihya etmeye çalışıyoruz" dedi.