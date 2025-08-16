Tek minaresi kalan Osmanlı hatırası tarihi cami ibadete açılıyor

Vali Sezer, "Malumunuz bu sene geçen yıl başlayarak Edirne'deki bütün tarihi ve kültürel miraslarımızın ihyası adına Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle yoğun bir çalışma devam ediyor. Burası da bizim Çevre Vakfı'mız, tarafından restorasyonu yapılan önemli bir eser. Herkesin yarım minare olarak gördükleri, hemen Bulgaristan girişinde, yolun hemen üzerinde olan önemli bir yapı. Aslında 1400'lü yıllarda 2'nci Murat döneminde yaşayan Anadolu alperenlerinden Şeyh Şücaaddin-i Veli dediğimiz, bugün kabri Eskişehir'de bulunan, makamı burada olan büyük bir Anadolu alpereni, çok büyük hizmetler etmiş bir zatın adına yapılmış eser. Bunu ihya etmeye çalışıyoruz" dedi.