TEKNOFEST birincisi Diyarbakırlı öğrenciler ödüllerini Gazze'ye bağışladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, öğrencilerin anlamlı bağışı nedeniyle çok duygulandığını ifade ederek, “Bu proje, bakanlığımız için çok önemli projelerden bir tanesi. Ve bu öğrencilerimiz, bizim 2 gençlik merkezimizde çalışıyorlar. Sadece Sur değil, Bağlar Gençlik Merkezimizde de çalışıyorlar. Tabii 1’inciler şu anda Sur Gençlik Merkezimizden çıktı. TEKNOFEST 1’incisi oldular. Eğitim alan ve devam eden toplamda 320 öğrencimiz var. Bu öğrenciler, TEKNOFEST T3 Vakfı tarafından sınavla seçiliyorlar. Eğitmenlerimiz T3 Vakfı tarafından belirleniyor. Biz de gençlik merkezleri olarak, gençlik liderlerimizle birlikte onlara gerekli ortamları sunuyoruz. 2025 yılı ‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri’ alanında ortaokul kategorisinde başarı elde ettiler ve 1’inci oldular ve ayrıca ‘En İyi Sunum’ ödülünü kazandılar. Ekibin içerisinde TÜBİTAK Türkiye 3'üncüsü arkadaşımız da var. ‘Türkiye Yüzyılı’ için teknolojik adımlar bizim için çok önemli. Bunu bildiğimiz için Bakanlığımız da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da T3 Vakfımız da TÜBİTAK kurumumuz da buna çok önem veriyorlar ve bu proje onların iş birliği ile yapılan bir proje. Tabii Türkiye'de çok yetenekli çocuklar var ama Diyarbakır’ımız özelinde de çok zeki, akıllı ve yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları da Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz. Sınavlara dahil olmalarını da istiyoruz. Bu adım için özellikle Bakanımız ve Valimiz de çok önemsiyorlar. Elimizden gelen imkanları da biz sonuna kadar sunuyoruz. Öğrencilerimiz çok duyarlı aynı zamanda zeki ve akıllı olmalarının yanında ahlak düzeyleri çok yüksek, oturmaları kalkmalarından tutun her anlamda. Ben gördüm, şahit oldum. Ve çok duyarlılar. Şu anda 60 bin liralık ödül alıyorlar. Bu 60 bin liralık ödülün de 20 bin lirasını Gazze'ye bağışlıyorlar. Bu beni çok duygulandırdı. Kendileri bu imkanlara sahipken, imkanı olmayan çocuklara destek vermeleri, onlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.