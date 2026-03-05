Termometreler -20'yi gösterdi, baraj gölü baraj buzuluna dönüştü!
Erzurum, Mart ayına girilmesine rağmen adeta buz kesti. Termometrelerin -20 dereceyi gösterdiği kentte, bölge tarımı için hayati önem taşıyan dev baraj gölü tamamen donarken, şehir merkezinde de hayat durma noktasına geldi.
Kaynak: DHA
Erzurum'un Pasinler ilçesinde -20 dereceyi bulan soğuklar, 100 bin dönüm araziyi sulayan dev Demirdöven Barajı'nı dondurdu. Şehir merkezinde 2 metreyi bulan buz sarkıtları hayati tehlike oluştururken, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle korumaya çalışıyor.
Şubat ayında kısa bir süreliğine bahar havasını koklayan Erzurum, yeniden dondurucu soğukların pençesine düştü.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından termometreler gece saatlerinde -20 dereceye kadar geriledi. Soğuk hava, bölgenin can damarı olan dev göletleri bile dondurdu.
Pasinler ilçesinde yaklaşık 100 bin dönüm araziye hayat veren Demirdöven Barajı, dondurucu soğuğa teslim oldu.
