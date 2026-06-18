Termometreler 41 dereceyi gösterdi, bir ilçe hayalet şehre döndü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 41,1 dereceyi gösterirken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 46 dereceye kadar ulaştı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde sokaklar tamamen boşaldı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak hava dalgası etkisini sert bir şekilde göstermeye başladı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün ölçülen aşırı sıcaklıklar, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 41,1 derece olarak ölçüldüğü ilçede, rüzgar hızının saatte 4 kilometreye ve nem oranının yüzde 11 gibi çok düşük bir seviyeye inmesiyle çöl sıcakları yaşandı. Hatta ilçenin bazı noktalarında güneşe maruz kalan termometrelerin 46 dereceyi bulduğu gözlemlendi.
Caddeler Gündüz Sessizliğe Büyündü
Aşırı sıcakların en belirgin etkisi, Cizre'nin normalde en hareketli olan noktalarında hissedildi. Günün en sıcak saatlerinde, Orhan Doğan Caddesi ve Belediye Caddesi gibi kentin can damarı olan işlek alanlar tamamen boş kaldı. Aynı şekilde ilçenin sembolik mekanlarından olan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü ve Atatürk Parkı da gündüz saatlerinde büyük bir sessizliğe gömüldü.
Akşam Serinliğinde Mesire Alanlarına Akın
Güneşin etkisini kaybetmesi ve akşam saatlerinde havanın bir nebze olsun serinlemesiyle birlikte, evlerinde bunalan ilçe halkı açık alanlara yöneldi. Özellikle Atatürk Parkı ve ilçedeki diğer mesire alanları, akşamın ilerleyen saatlerinde dolup taştı. Birçok ailenin çimlerin üzerine serdikleri kilimlerde oturarak sıcak havanın yorgunluğunu attığı ve serinlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
Meteoroloji'den 43 Derece Uyarısı Geldi
Mevcut sıcaklıklar şimdiden bunaltıcı seviyedeyken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporları Cizre için sıcaklıkların daha da artacağına işaret ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer ve uzmanlar, özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.