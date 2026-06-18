Termometreler 41 dereceyi gösterdi, bir ilçe hayalet şehre döndü

Caddeler Gündüz Sessizliğe Büyündü

Aşırı sıcakların en belirgin etkisi, Cizre'nin normalde en hareketli olan noktalarında hissedildi. Günün en sıcak saatlerinde, Orhan Doğan Caddesi ve Belediye Caddesi gibi kentin can damarı olan işlek alanlar tamamen boş kaldı. Aynı şekilde ilçenin sembolik mekanlarından olan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü ve Atatürk Parkı da gündüz saatlerinde büyük bir sessizliğe gömüldü.