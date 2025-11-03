Teröristlerden temizlenen köylerine geri dönüp, üretime başladılar
Hakkari'de terör olayları nedeniyle 1994'te evlerini terk edip ilçe merkezine göç etmek zorunda kalan Tuğlu köyü sakinleri, 31 yıl önce terk ettikleri evlerine geri dönmeye başladı. Köye dönen 20 aile, hem tarlalarını ekip biçiyor hem de devlet desteği ile kurdukları seralarda sebze yetiştirerek ailelerinin geçimini sağlıyor.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyü ve mezralarında yaklaşık 80 hanede yaşayan aileler, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1994 yılında evlerini terk ederek ilçe merkezine yerleşmek zorunda kaldı.
Geçen yıllar içinde büyük zorluklar yaşayan aileler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından 2020 yılından itibaren kış aylarını ilçe merkezinde geçirmeye, yaz aylarını ise yıllar önce terk ettikleri köylerine dönerek tarım yapmaya başladı.
Huzur ortamının giderek yaygınlaşması ile birlikte ise valilik 2 yıl önce 'Köye dönüş projesi' başlattı.
Proje kapsamında köylerin yaşanabilir bir duruma getirilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı.
