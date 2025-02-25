Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı: Mukaddes Emanetler ziyaretçilerini bekliyor

'TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR'

Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu’nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, 508 yıldır Türk ve İslam âleminin en kıymetli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen emanetler, asırlardır özenle korunuyor ve sergileniyor. Kutsal emanetlerin başında Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamberimizin mektupları, kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, Sakal-ı Şerif'i ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası gibi Harem-i Şerif’e ait hatıralar da burada sergileniyor. Mukaddes Emanetler Dairesi’nin bakım ve temizliğini, Türkiye’de müzecilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi yürütüyor.