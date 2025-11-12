Torunu 81 yaşındaki hasta babaannesinin ''kar'' isteğini gerçek yaptı
Malatya'da hastanede günlerdir tedavi gören 81 yaşındaki kadının "kar isteği'', torunu aranan karı Kayseri'den getirtmesi sayesinde gerçek oldu. Genç kadının babannesinin isteği için Kayserili 2 kardeş Erciyes’in zirvesine çıkarak topladıkları karları şoklatıp Malatya'ya gönderdi.
Kaynak: DHA
Malatya’da yerel bir gazetede çalışan Sevilay K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 gündür tedavi gören babaannesi Zahide K.’un (81) kar istemesi üzerine arayışa geçti.
Malatya ve civarında kar bulamayan Sevilay K., internette DHA’nın Kayseri’nin Hacılar ilçesine özgü kar kuyusu geleneği haberini gördü.
Sevilay K., ilçede kar kuyusu olan A.G. ve M.G. kardeşler ile irtibata geçti. Kar kuyularında biten kar sonrası iki kardeş de Erciyes’in zirvesinden karı kaplara doldurarak, Sevilay K.’un Kayseri’de yaşayan arkadaşı Avukat Sedat Karabulut’a teslim etti.
Avukat Sedat Karabulut ise özel şoklama yaparak kar kütlelerini Malatya’ya gönderdi.
