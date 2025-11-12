Torunu 81 yaşındaki hasta babaannesinin ''kar'' isteğini gerçek yaptı

Sevilay K., ilçede kar kuyusu olan A.G. ve M.G. kardeşler ile irtibata geçti. Kar kuyularında biten kar sonrası iki kardeş de Erciyes’in zirvesinden karı kaplara doldurarak, Sevilay K.’un Kayseri’de yaşayan arkadaşı Avukat Sedat Karabulut’a teslim etti.