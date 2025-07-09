TÜİK rakamları ortaya koydu: Türkiye 194 ülke arasında 18'inci oldu

TÜİK, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle 'Dünya Nüfus Günü, 2025' bültenini yayımladı. Buna göre; 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu. Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.