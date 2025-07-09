TÜİK rakamları ortaya koydu: Türkiye 194 ülke arasında 18'inci oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus verilerine göre Türkiye 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre dünyadaki 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı..
TÜİK, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle 'Dünya Nüfus Günü, 2025' bültenini yayımladı. Buna göre; 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu. Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.
Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre; ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,7 ile Nijer ve yüzde 53,2 ile Somali ve Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 13,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 14,2 ile Japonya, yüzde 14,7 ile Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 29,6 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.
Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre; Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,5 ile İsveç ve yüzde 20,2 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,8 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.
Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre; ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 23,5 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,9 ile Güney Sudan, yüzde 22,4 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,7 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 9 ile Malta, yüzde 9,2 ile Katar izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın yüzde 14,9 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.