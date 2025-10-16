Turizm başkentimiz doğanın Oscar'ı Yeşil Bayrak ödülünü aldı

Atatürk Kültür Parkı'nın ve çevresinin bitki çeşitliliği açısından çok özel bir bölge olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz, "Antalya'mız makilik yapının yoğun görüldüğü, dünya üzerinde yalnızca bu bölgede yayılış gösteren endemik türlere ev sahipliği yapan bir yer. Örneğin Antalya Topuzu (Echinops antalyensis) bitkisi olarak bilinen tür, bilim dünyasında bile Atatürk Kültür Parkı ve yakın çevresinden tanımlanmış bir bitkidir. Bunun yanı sıra burada bulunan Dev orkide (Himantoglossum robertianum), Termessos çiğdemi (Colchicum baytopiorum), Perge havacivası (Alkanna macrophylla) ve Yalı şincarı (Onosma strigosissima) Atatürk Kültür Parkı'nda işaretlenmiş endemik türler arasında" diye konuştu.