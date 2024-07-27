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Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı - Resim: 1

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. 

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Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı - Resim: 2

Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

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Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı - Resim: 3

Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

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Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı - Resim: 4

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet aldıklarını bildirdi.

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