Turizm cennetinin ''tekerlekli'' yazlıkları tek tek kaldırıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.
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Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.
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Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet aldıklarını bildirdi.
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