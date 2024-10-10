Türk vatandaşlarından vize istemeyen Avrupa ülkeleri
Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz olarak seyahat edebileceği ülkeleri sizin için derledik.
Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildikleri ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi'ne göre geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaşırken, 108 ülke ise vize istiyor. Peki Avrupa'da vize istemeyen ülkeler hangileri? Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği Avrupa ülkelerini sizin içi derledik. Üstelik bu ülkelerin bazılarına pasaportsuz giriş yapılabiliyor.
İşte vize istemeyen Avrupa ülkeleri:
ARNAVUTLUK
Güneydoğu Avrupa’da bulunan Arnavutluk, Adriyatik Denizi'nin masmavi suları, yemyeşil ormanları, yüksek dağları ve berrak gölleriyle doğa tutkunları için bir cennet. Osmanlı ve İtalyan işgali altında kalan ülke, bu dönemlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları, kaleleri ve müzeleriyle dolu. Arnavutluk, Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha uygun fiyatlarla konaklama, yemek ve ulaşım imkanı sunuyor. Arnavutluk'u ziyaret etmek için en uygun zamanlar Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı ılıman ve yağış miktarı düşüktür.
Vizesiz seyahat edebileceğiniz Arnavutluk’ta 90 güne kadar kalma şansınız var.
AZERBAYCAN
kardeş ülkemiz Azerbaycan, zengin kültürü, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Türkiye'ye yakınlığı ve kültürel bağlarımız sayesinde rahatlıkla seyahat edebileceğiniz Azerbaycan, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hazar Denizi'nin kıyıları, Kafkas Dağları'nın muhteşem manzaraları ve doğal kaplıcalarıyla Azerbaycan, doğa tutkunları için bir cennet. Azerbaycan'ı ziyaret etmek için en uygun zamanlar ilkbahar (Nisan-Mayıs) ve sonbahar (Eylül-Ekim) aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı ılıman ve gezmek için idealdir.
Kapıda Vize uygulaması ile 30 güne kadar Azerbaycan'da kalabilirsiniz.
BELARUS
Beyaz Rusya, Belarus ya da resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da bulunan bir devlet. Rusya ve Ukrayna'nın arasında yer alan bu ülke, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra kendi kimliğini oluşturmaya çalışan huzurlu bir atmosfer sunuyor. Belarus, sayısız gölü, ormanı ve nehri ile doğa severler için ideal bir destinasyon. Özellikle Neman Nehri ve Berezina Nehri çevresi, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için oldukça popüler. Orta Çağ'dan kalma kaleler, kiliseler ve saraylar, ülkenin tarihi zenginliğini yansıtıyor. Brest Kalesi ve Mir Kalesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Belarus'ı ziyaret etmek için en uygun zamanlar Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı ılıman ve yağış miktarı düşüktür.
Vizesiz olarak seyahat edebileceğiniz Belarus’ta 30 güne kadar kalabilirsiniz.