Türk vatandaşlarından vize istemeyen Avrupa ülkeleri

BELARUS

Beyaz Rusya, Belarus ya da resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da bulunan bir devlet. Rusya ve Ukrayna'nın arasında yer alan bu ülke, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra kendi kimliğini oluşturmaya çalışan huzurlu bir atmosfer sunuyor. Belarus, sayısız gölü, ormanı ve nehri ile doğa severler için ideal bir destinasyon. Özellikle Neman Nehri ve Berezina Nehri çevresi, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için oldukça popüler. Orta Çağ'dan kalma kaleler, kiliseler ve saraylar, ülkenin tarihi zenginliğini yansıtıyor. Brest Kalesi ve Mir Kalesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Belarus'ı ziyaret etmek için en uygun zamanlar Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı ılıman ve yağış miktarı düşüktür.

Vizesiz olarak seyahat edebileceğiniz Belarus’ta 30 güne kadar kalabilirsiniz.