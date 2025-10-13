Türkiye bembeyaz bir güne uyandı! Birçok ilimiz kar altında

Kars'ta etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle 2 bin metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte dağlar, yaylalar ve köy yolları beyaza bürünürken, soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi.