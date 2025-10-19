  1. Anasayfa
  4. Türkiye donarken turizm başkentimiz soluğu denizde aldı

Türkiye'nin birçok noktasında kış soğuğu ve yağışlar etkili olurken, turizm başkentimiz Antalya'da vatandaşlar termometreler 25 dereceyi gösterirken soluğu Akdeniz'in masmavi sularında aldı.

Kaynak: DHA / İHA
Resim: 1

Türkiye'nin birçok noktasında kış yüzünü göstermeye başlarken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor.

Resim: 2

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. 

Resim: 3

Sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.

Resim: 4

Ekim ayının sonuna yaklaşırken Türkiye'de birçok ilde kış yüzünü gösterirken, Antalya'da yaz mevsimi devam ediyor. 

