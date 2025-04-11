Türkiye ilkbahar yerine kışı yaşıyor: Çok sayıda ilimiz karlar altında...

Kentte beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Yağış sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında yağan kar sonrası kent kış mevsimine geri döndü. Yağış en çok trafiğe çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi. Sürücüler kar yağışından dolayı zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekerken polis ve jandarma ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.