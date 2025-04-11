Türkiye ilkbahar yerine kışı yaşıyor: Çok sayıda ilimiz karlar altında...
Nisan ayında kara kışı yaşıyoruz... Türkiye'nin dört bir yanından gelen kar manzaraları herkesi şaşırttı.
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken kent nisan ayında kış mevsimine geri döndü.
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Kentte beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Yağış sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında yağan kar sonrası kent kış mevsimine geri döndü. Yağış en çok trafiğe çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi. Sürücüler kar yağışından dolayı zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekerken polis ve jandarma ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
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Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
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