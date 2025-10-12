  1. Anasayfa
  4. Türkiye kışa erken ''merhaba'' dedi: Birçok ilimiz beyaza büründü

Türkiye kışa erken ''merhaba'' dedi: Birçok ilimiz beyaza büründü

Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Birçok ilde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. İşte yurttan kar manzaraları...

Türkiye kışa erken ''merhaba'' dedi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 1

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas´ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas´ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Türkiye kışa erken ''merhaba'' dedi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 3

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de ilk kar düştü. 

Türkiye kışa erken ''merhaba'' dedi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 4

Yağan karla birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimli köylerinde de kar yağışı etkili oldu. 

