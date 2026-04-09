Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: Çok sayıda kente sarı kodlu uyarı!
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen şiddetli sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Yarın için 43 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Bakanlığın açıklamasında, "10 Nisan 2026 Cuma günü; Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
9 Nisan için sarı kod uyarısı yapılan 39 il şöyle:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.
10 Nisan için sarı kod uyarısı yapılan 43 il şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.