Türkiye onlara cennet: Ucuz alışveriş ve tatilin adresine yılbaşı akını
Bulgar ve Yunan turistler, ucuz alışveriş ve tatilin adresi Edirne'ye akın ediyor. Yılbaşı gecesi için oteller ve eğlence mekanlarındaki rezervasyon doluluk oranı yüzde 50'yi buldu.
Türkiye'deki kur farkından dolayı, iğneden ipliğe tüm alışverişlerini Edirne'den yapan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşı gecesi için de otel ve eğlence merkezlerindeki rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor. Yeni yıla bir hafta kala, kentteki eğlence mekanları ve otellerde doluluk oranı yüzde 50'ye ulaşırken, bu sayının yılbaşı gecesi yüzde 100'e çıkması bekleniyor.
ETSO Başkanı Sezai Irmak, yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki beklentiye değinerek, "Doluluk oranlarının yüksek olacağını düşünüyorum. Yunan ve Bulgar turistleri etkileyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü kur farkından dolayı Yunanlar avro, Bulgarlar leva harcıyor. Bize göre her ikisinin de para birimi daha değerli. Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
'YOĞUN ALIŞVERİŞ VAR'
Kentte yılbaşı yaklaştıkça komşu ülkeden gelen turistlerin alışverişlerinin de arttığını söyleyen Irmak, "Yunan ve Bulgar vatandaşı komşularımızın özellikle Bulgaristan'da ve Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın da şehrimize gelip ciddi alışveriş yaptıklarını yıllardan beri hepimiz biliyoruz. Yılbaşı üzeri yoğun bir alışveriş olayı var Edirne'de. Yunanlar, Bulgarlar çarşıda sizin de malumunuz gelip gidiyorlar. 24 Aralık'a kadar alışverişler en üst seviyeye çıkıyor. Ondan sonra, Noel tatili nedeniyle işler durgunluğa geçiyor. Ocak, şubat sonuna kadar bu durgunluk devam ediyor" dedi.
'REZERVASYONLARIN YÜZDE 40'INI BULGARLAR OLUŞTURUYOR'
Kentte eğlence mekanı işleten Tolga Kazmaz, "Doluluk oranımız şu anda işte yüzde 70’lerde, muhtemelen bu hafta sonu gelmeden zaten tamamen dolarız. Bulgar turistleri var, doluluk oranının yaklaşık yüzde 40’ını onlar oluşturuyor. Bulgarlar yaklaşık bir ay önce başladı ama son bir haftadır bizim de kendi yerel halktan gelen yoğun talep var. Biz de elimizden geldiğince çok da boğmadan herkesin rahat edebileceği şekilde bir yerleşim planıyla keyifli bir akşam geçireceğiz" diye konuştu.