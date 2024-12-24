Türkiye onlara cennet: Ucuz alışveriş ve tatilin adresine yılbaşı akını

'REZERVASYONLARIN YÜZDE 40'INI BULGARLAR OLUŞTURUYOR'

Kentte eğlence mekanı işleten Tolga Kazmaz, "Doluluk oranımız şu anda işte yüzde 70’lerde, muhtemelen bu hafta sonu gelmeden zaten tamamen dolarız. Bulgar turistleri var, doluluk oranının yaklaşık yüzde 40’ını onlar oluşturuyor. Bulgarlar yaklaşık bir ay önce başladı ama son bir haftadır bizim de kendi yerel halktan gelen yoğun talep var. Biz de elimizden geldiğince çok da boğmadan herkesin rahat edebileceği şekilde bir yerleşim planıyla keyifli bir akşam geçireceğiz" diye konuştu.