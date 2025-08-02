Türkiye'de alternatif tıpta çığır açıldı: Bu sıradışı tedavinin adı apiterapi
Gaziantep'te girişimci arıcılar tarafından kurulan merkezde, bazı rahatsızlıklarda tedaviyi olumlu etkilediği bilinen apiterapi uygulamaları yapılıyor.
Gaziantep'te arıcılık yapan 56 yaşındaki Mehmet Uçar ve 44 yaşındaki Mehmet Culha, 2 yıl önce gezi için gittikleri İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini kurmak için kolları sıvadı.
Başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere tedavi süreçlerine destekleyici olarak uygulanan arı havası merkezi için gerekli malzemeleri temin eden Mehmet Uçar ve Mehmet Culha, tüm hazırlıklarını tamamladıkları merkezi açmanın sevincini yaşıyor.
Arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapi, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıkarken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin içine arı havası merkezini kuran Uçar ve Culha, yeni açtıkları merkezde ücretsiz olarak hizmet veriyor. Merkeze gelen alerji ve solunum yolları hastaları ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere alternatif tıp hizmeti sunan Uçar ve Culha, arı kovanından gelen havanın solunması ve kanat sesleriyle rahatlatıcı etki sağladıkları merkezin sayısını çoğaltmayı hedefliyor.
Terapi odası ve arı yatağı ismi verilen odada arı kovanından gelen havanın solunması ve arının kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez vatandaşlardan ilgi görürken, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren ve bağışıklık sistemi zayıflığında olumlu sonuç verdiğini ifade ediliyor.