Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu
Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na özgü baharın müjdecisi olarak bilinen Abant çiğdemleri çiçek açtı. Çiçeklerin yeşil doğayla bütünleşmesi milli parkı renklendirdi.
Kaynak: DHA
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda geçen günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açtı.
1 / 7
Karlarında erimesiyle birlikte çiçek açan Abant’a özgü çiğdemler ile kardelenler de göl kenarlarındaki yeşil alanları süsledi.
2 / 7
Baharın müjdecisi olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan Abant çiğdemleri milli parka renk kattı. (DHA)
3 / 7
4 / 7