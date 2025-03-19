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Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na özgü baharın müjdecisi olarak bilinen Abant çiğdemleri çiçek açtı. Çiçeklerin yeşil doğayla bütünleşmesi milli parkı renklendirdi.

Kaynak: DHA
Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu - Resim: 1

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda geçen günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açtı.

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Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu - Resim: 2

Karlarında erimesiyle birlikte çiçek açan Abant’a özgü çiğdemler ile kardelenler de göl kenarlarındaki yeşil alanları süsledi.

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Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu - Resim: 3

Baharın müjdecisi olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan Abant çiğdemleri milli parka renk kattı. (DHA)

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Türkiye'de baharın gerçek müjdecileri gökyüzüyle buluştu - Resim: 4
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