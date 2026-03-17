Türkiye'de baharın müjdecisi olarak bilinen eşsiz güzellikler bu yıl 2'nci kez ortaya çıktı!
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın müjdecisi kardelenler, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Nevruz öncesi doğayı süsleyen bu eşsiz manzarayı seyretmek serbest, ancak dokunmak yasak! Biyoçeşitliliği korumak adına uygulanan ağır yaptırımlar 2026 yılı itibarıyla rekor seviyeye ulaştı.
Manisa ile İzmir arasında doğal güzellikleriyle büyüleyen Spil Dağı Milli Parkı, bugünlerde nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Normal şartlarda Şubat sonu ile Mart başında açan kardelen çiçekleri, bu sezon ikinci kez yüzünü gösterdi. Doğaseverleri heyecanlandıran bu durum, uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Bu yıl kar yağışının oldukça az olduğu Spil'de, toprak yeterli nemi alınca kardelenler Nevruz bayramı öncesinde yeniden canlandı. Ocak ayındaki ilk açışın ardından gelen bu ikinci dalga, bölgedeki flora ve faunanın sıcaklık değişimlerine verdiği tepkiyi gözler önüne seriyor.
Milli Park yetkilileri, görsel şölen sunan bu çiçeklerin korunması konusunda vatandaşlara çok sert bir uyarıda bulundu. Kardelenleri doğal ortamından koparmanın cezası, 2026 yılı yeniden değerleme oranlarıyla birlikte 699 TL 24 TL'ye yükseldi.
Biyoçeşitliliğe verilen zararın bedeli her geçen yıl katlanırken, yetkililer "Fotoğraf çekmek bedava, koparmak bir servet" hatırlatmasında bulunuyor. Koruma altındaki bu özel türü yerinden söken veya ticari amaçla kullananlar hakkında doğrudan idari para cezası uygulanıyor.