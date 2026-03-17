Türkiye'de baharın müjdecisi olarak bilinen eşsiz güzellikler bu yıl 2'nci kez ortaya çıktı!

Manisa ile İzmir arasında doğal güzellikleriyle büyüleyen Spil Dağı Milli Parkı, bugünlerde nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Normal şartlarda Şubat sonu ile Mart başında açan kardelen çiçekleri, bu sezon ikinci kez yüzünü gösterdi. Doğaseverleri heyecanlandıran bu durum, uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.