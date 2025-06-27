Türkiye'de bir ilk... Bu sebzeler, bu meyveler volkanik cüruf üzerinde yetişiyor

Bu sayede bir yılda 70 ton ürün elde edilebiliyor. Devir daim suretiyle tekrardan bitkiye üstten damlatılarak tasarruf sağlanıyor. Yapılan testlerde ise volkanik cürufun insan ve bitki sağlığına zararı olmadığı tespit edilirken, ürünler ise bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.