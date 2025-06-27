Türkiye'de bir ilk... Bu sebzeler, bu meyveler volkanik cüruf üzerinde yetişiyor
Kocaeli'de bir dönümlük serada ham maddesi Türkiye’de olan ve yapılan testlerden insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılıyor.
Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Darıca Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’ projesi kapsamında üretim sağlanıyor.
İlçeye bağlı Piri Reis Mahallesi’ndeki bir dönümlük alanda bitkilerin üretiminde; geleneksel topraksız tartımda kullanan Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen ‘kokopit’ yerine ham maddesi Niğde ve Aksaray bölgesinde bulunan volkanik cüruf kullanılıyor.
Bitkiler, besin eriği ve organik gübre karışımıyla üsten damlama yöntemiyle besleniyor. Bitki ihtiyacı olan kısmı aldıktan sonra süzülen eriyiği sistemin altında bulunan drenaj hattı ile toplanıyor.
Bu sayede bir yılda 70 ton ürün elde edilebiliyor. Devir daim suretiyle tekrardan bitkiye üstten damlatılarak tasarruf sağlanıyor. Yapılan testlerde ise volkanik cürufun insan ve bitki sağlığına zararı olmadığı tespit edilirken, ürünler ise bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.