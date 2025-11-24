  1. Anasayfa
Türkiye'de bulunan milyonlarca yıllık dinozor fosilleri böyle geri döndürülüyor

Kayseri’de Yamula Barajı kıyısındaki 7,5-7,7 milyon yıllık hayvan fosillerini, antropologlar yeniden ayağa kaldırıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 

2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. 

Bugüne kadar çok sayıda farklı fosilin bulunduğu kentte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmalarından sonra ise 7,5 ile 7,7 milyon yıl arasında tarihlendirilen hayvan fosilleri için Kayseri Bilim Merkezi’nde laboratuvar aşaması başladı.

Uzmanlar tarafından temizlenen ve ayna yöntemi ile bulunan orjinal parçalar 3D yazıcılarla aslına uygun şekilde kalıplar halinde çıkarılıp ayaklandırılıyor. 

