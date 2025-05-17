  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı!

Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı

Türkiye'nin tatil cennetlerinde Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla, yaz sezonu boyunca belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı.

Kaynak: DHA
Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı - Resim: 1

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla, yaz sezonu boyunca belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında, akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınmayacak.

1 / 6
Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı - Resim: 2

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

2 / 6
Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı - Resim: 3

Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi.

3 / 6
Türkiye'de mavi ve yeşilin buluştuğu cennetinde denizde müzik yasağı başladı - Resim: 4

Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması.

4 / 6