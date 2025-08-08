  1. Anasayfa
  4. Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus Türkiye'nin haritasını değiştirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve su tuttuğunda göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu.

Kaynak: İHA
Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası ortaya çıkan kuraklıkla birlikte göller kurumaya başladı. 

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah Gölü de, sıcak havalardan nasibini aldı.

Her yıl ilkbahar aylarında karların erimesiyle su tutan göl yaz aylarında ise tamamen kuruyor. 

2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü'nden geriye tuz tabakası kaldı. 

