Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yaşam süresinin en yüksek olduğu iller belli oldu. İşte Türkiye’nin yaşam süresi en yüksek 10 şehri…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yaşam süresi en uzun il belli oldu. Sağlık hizmetlerine erişim, temiz hava ve yaşam standartları gibi kriterlerin belirleyici olduğu listede, bazı iller Türkiye ortalamasını geride bıraktı. 

Peki, Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? İşte yaşam süresi en yüksek 10 şehir...

10. ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7

Ortalama: 79,4

9. ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 79,5

8. RİZE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,3

Ortalama: 79,6

