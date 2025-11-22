Türkiye'de yaz tatilinin eşsiz noktasına yaz geri geldi; plajlar dolup taştı
Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yerli ve yabancı turistler Kuşadası'nda sahilleri doldurdu.
Kaynak: DHA
Aydın'da kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü.
Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu.
Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti. (DHA)
