Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Amasya’nın 2 bin yıllık mirası, coğrafi işaretli tescilli güzeli misket elması, bu yıl pazarın en lüks meyvesi haline geldi. Zirai don nedeniyle üretimin %90’dan fazla düşmesi, fiyatları tırmandırırken satıcılar da "gerçek misket" kanıtı için ilginç bir yönteme başvuruyor: Elmayı kesip içindeki 5 köşeli yıldızı göstermek.
Türkiye'nin meyve diyarı Amasya’da misket elması bu yıl "yok" satıyor! Geçen yıl yaşanan zirai don afetiyle üretimi 25 bin tondan 2 bin tona kadar gerileyen tescilli elmanın kilosu 150 TL’ye çıktı. Pazardaki taklitlerinden ayırt etmek isteyen satıcılar, müşterilerine elmayı ortadan kesip meşhur "beş köşeli yıldızı" göstererek satış yapıyor.
Amasya’nın simgesi, kokusu ve tadıyla dünya çapında ün salan coğrafi işaretli misket elması, tarihinin en zorlu yıllarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan ağır zirai don afeti, Amasya’nın elma bahçelerini vurdu. Normal şartlarda yıllık 25 bin tonu aşan üretim, bu yıl sadece 2 bin ton seviyelerinde kaldı.
Üretimdeki devasa düşüş, fiyatları da beraberinde yukarı çekti.
Manav ve pazarlarda kilosu 150 TL’den alıcı bulan misket elması, piyasadaki benzerleriyle karıştırılmasın diye özel bir teste tabi tutuluyor.