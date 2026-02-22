Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!

Türkiye'nin meyve diyarı Amasya’da misket elması bu yıl "yok" satıyor! Geçen yıl yaşanan zirai don afetiyle üretimi 25 bin tondan 2 bin tona kadar gerileyen tescilli elmanın kilosu 150 TL’ye çıktı. Pazardaki taklitlerinden ayırt etmek isteyen satıcılar, müşterilerine elmayı ortadan kesip meşhur "beş köşeli yıldızı" göstererek satış yapıyor.