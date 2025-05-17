Türkiye'nin 550 kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşe açıldı

Proje kendi içinde 4 bölümde değerlendirilebileceğini vurgulayan Durukan, "Tarsus'tan başlayıp Gülek Kalesi'ne kadar uzanan Doğu kanadı İpekyolu olarak tanımlandı. Gülek Kalesi'nden Erdemli'nin kuzeyindeki Kızılgeçit'e kadar olan bölge Toros yolu olarak tanımlandı. Üçüncü bölüm Olba yolu olarak tanımlandı. Ve Silifke'den Tisan'a kadar olan coğrafya da Afrodit yolu olarak tanımlandı. Her ne kadar bir yol projesi olarak tanımlansa da aslında bunun çok ötesinde içeriğe sahiptir. Erdemli, Olba, Silifke, Kızkalesi arasında kalan bu coğrafya son derece zengin bir kültürel miras birikimine sahiptir. Kilikya Yolu projesi bu kültürel potansiyeli vitrine taşımayı amaçlayan çok önemli bir projedir" diye konuştu.