  4. Türkiye'nin 9 yaşındaki matematik şampiyonu dünya arenasına çıkıyor!

Trabzon'da yaşayan 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki minik Lina, Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda aldığı altın madalyanın ardından aldığı özel davetle Singapur'daki Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor...

Kaynak: DHA
Trabzon'un Yomra ilçesinde Mehmet Salih-Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki matematik merakıyla birlikte katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etti.

Kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Amerikan Matematik Olimpiyatı'na da katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi ve dünya 310’uncusu oldu. 

Saka, altın madalya kazanıp, Singapur’a giderek düzenlenecek olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katılım için davet aldı. 

Temmuz ayında aldığı davetle Singapur’a gidecek olan Lina Saka, burada düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

