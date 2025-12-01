Türkiye'nin 9 yaşındaki matematik şampiyonu dünya arenasına çıkıyor

Kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Amerikan Matematik Olimpiyatı'na da katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi ve dünya 310’uncusu oldu.