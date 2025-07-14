Türkiye'nin antik hazinesi, Paranın doğduğu kent artık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!
Paris'te düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda Manisa'nın Salihli ilçesindeki paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti' ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne resmen dahil edildi.
Tarihte parayı ilk bulan uygarlık olan Lidya Uygarlığı'nın başkenti ve madeni paranın basıldığı ilk yer olan Sardes ile 75 kilometrekarelik bir alanda bulunan 119 tümülüsün yer al aldığı Bin Tepe nekropolü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
Alınan kararın Sardes'in tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacağını kaydeden Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Geçici Miras Listesi'nden çıkartılıp Dünya Mirası Listesi'ne alınması bizleri çok mutlu etti. Sardes Antik Kenti çok fazla bilinen bir yer olmasına rağmen tanıtım noktasında biraz sıkıntımız vardı. Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bu bölgenin önemini ve turistik açıdan değerini daha çok arttıracaktır. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz olması Sardes'in hem Türkiye'de hem de Dünya'da daha bilinir hale gelmesine katkı sağlayacak. Dolayısıyla Sardes'in önemi bir kat daha artmış olacaktır" dedi.