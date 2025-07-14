Türkiye'nin antik hazinesi, Paranın doğduğu kent artık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!

Alınan kararın Sardes'in tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacağını kaydeden Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Geçici Miras Listesi'nden çıkartılıp Dünya Mirası Listesi'ne alınması bizleri çok mutlu etti. Sardes Antik Kenti çok fazla bilinen bir yer olmasına rağmen tanıtım noktasında biraz sıkıntımız vardı. Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bu bölgenin önemini ve turistik açıdan değerini daha çok arttıracaktır. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz olması Sardes'in hem Türkiye'de hem de Dünya'da daha bilinir hale gelmesine katkı sağlayacak. Dolayısıyla Sardes'in önemi bir kat daha artmış olacaktır" dedi.