Türkiye'nin binlerce yıllık tarihinden depremin izleri silindi
Denizli'de bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıl önce yapılan ve depremlerle yıkılan antik tiyatro restorasyon çalışmalarıyla eski günlerine döndürüldü.
Laodikya Antik Kenti'ndeki milattan önce 2'nci yüzyılda yapılan ve Helenistik Roma Dönemi'nde sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenen tiyatro, milattan sonra 5'inci yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasının ardından kullanılmadı.
15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı. İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Antik Kent Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı antik tiyatronun ayağa kaldırılması için Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2019 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı da çalışmalara maddi destek verdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 200 yıl önce yapılan ve depremlerle yıkılan antik tiyatro tekrar ayağa kaldırılarak eski günlerine döndürüldü.