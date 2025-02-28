Türkiye'nin binlerce yıllık tarihinden depremin izleri silindi

15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı. İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Antik Kent Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı antik tiyatronun ayağa kaldırılması için Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2019 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı.